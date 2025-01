Maes : voici pourquoi le rappeur a été interpellé au Maroc

Gros coup dur pour Maes, exilé à Dubaï. Le rappeur originaire de Sevran, qui compte plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube et 3,7 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, risque de connaître une période difficile dans les prochaines semaines à la suite de son interpellation par les autorités marocaines à Casablanca. Voici pourquoi il a été arrêté et pourquoi il devrait être remis aux autorités françaises.

Ce mercredi, l’information s’est précisée dans la presse : Maes s’est rendu samedi dernier au Maroc, dans la ville de Casablanca, où il a été interpellé par les forces de l’ordre à l’aéroport. Selon Le Nouvel Obs, c’est « dans le cadre d’une enquête menée localement » que les forces de l’ordre ont arrêté le chanteur, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la justice française depuis le mois d’octobre 2023.

C’est dans le cadre d’une affaire d’enlèvement et de séquestration pour des violences en réunion commises en 2018 que Maes était convoqué au tribunal au mois d’octobre 2023. En son absence, le juge a lancé un mandat d’arrêt contre le rappeur, qui vit aux Émirats arabes unis depuis 2022. Absent également cet été, lors de son procès au tribunal correctionnel de Paris, il a été condamné à 10 mois de prison ferme ainsi qu’à une amende d’un montant de 10 000 euros. Le nom de Walid Georgey est également cité dans différentes enquêtes portant sur des « règlements de compte sur fond de trafic de drogue » en région parisienne.

Selon les informations de la presse française, Maes aurait quitté Dubaï à la suite de l’annonce de la venue du ministre français de la Justice pour une collaboration avec les Émirats, évoquant une éventuelle extradition depuis la ville de Dubaï. L’avocate du rappeur a assuré ne pas être au courant de cette affaire, et son entourage n’a toujours pas publié de communiqué, tandis que ses réseaux sociaux restent inactifs depuis cette annonce.

En attendant de nouvelles précisions sur ce dossier, Maes semble toujours en détention au Maroc depuis le week-end et pourrait être remis aux autorités françaises.