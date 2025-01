DarkiWorld (ex Darkino) c’est fini ? Comment trouver la nouvelle adresse

Les autorités viennent de frapper fort dans la lutte contre le piratage. Le site DarkiWorld, anciennement Darkino, vient une nouvelle fois d’être sanctionné et n’est plus accessible depuis la France. Comme souvent après un blocage, des internautes sont à la recherche de la nouvelle adresse, mais cette fois-ci, il semble que la fin de la plateforme se précise.

Dans la guerre entre les plateformes de téléchargement illégal et les ayants droit, ces derniers disposent d’une nouvelle arme pour lutter contre le piratage des œuvres protégées par les droits d’auteur utilisées illégalement. Avec l’accord des fournisseurs d’accès à Internet en France, ils peuvent désormais bloquer l’accès à une adresse de site et demander son déréférencement des moteurs de recherche comme Google.

Depuis plusieurs mois, des sites comme Tirexo, PapaFlix, Wawacity et Zone Téléchargement en subissent les conséquences, mais refont constamment surface avec une nouvelle URL pour contourner le blocage. Cependant, pour DarkiWorld (darkiworld1.com étant l’ancienne adresse active), aucune autre adresse n’a été mise en place pour le moment. Cela semble donc marquer une disparition définitive de la plateforme, qui partageait gratuitement et sans autorisation des œuvres protégées par les droits d’auteur, ce qui est passible de poursuites judiciaires pour les administrateurs du site ainsi que pour les utilisateurs.

Alors que Darkino était devenu très populaire ces derniers mois, il est devenu une cible majeure des autorités françaises dans cette lutte contre le piratage. Pour les fans du site, il est toutefois possible de suivre son actualité et un éventuel retour via le canal Telegram, t.me/s/tirexo_officiel, ou d’essayer d’accéder à l’ancienne URL depuis l’étranger grâce à un VPN. Modifier vos DNS peut également être une solution.