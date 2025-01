Roni0Block, la nouvelle pépite repérée par Booba dévoile “Avenue”

Bad boy esthète, Roni0Block incarne le paradoxe de la jeunesse, à la fois ouverte sur le monde et autocentrée ; toujours solidaire des siens. Porte-parole de la génération Z, Roni0Block s’engage avec un premier titre « OYSTER », manifeste fervent et insolent de l’amour jeune. Il enchaîne ensuite avec LE SINGLE F2P, titre mélodique aux lyrics incisives et au flow nonchalant..

En 2025 la nouvelle pépite repérée par BOOBA, enflamme ses mots avec son nouveau single intitulée “Avenue”. Un titre qui symbolise toute la polyvalence artistique de Roni.

Avec Avenue, Roni explore de nouvelles dimensions musicales, alliant finesse de production et richesse de flows sur une instrumentale produite par Whisper. Ce titre témoigne de sa capacité à réinventer son art, tout en maintenant une fluidité accrocheuse. Un titre marquant pour un artiste en pleine évolution, sous l’étendard du 92i.