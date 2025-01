50 Cent se moque l’ancienne tentative de rapprochement bizarre de Diddy

50 Cent a encore récidivé contre Puff Daddy en remettant à la surface une ancienne vidéo de ce dernier, dans laquelle il exprime des doutes sérieux sur la demande d’amitié que Diddy lui avait adressée. Une requête qu’il juge étrange, en écho aux récentes révélations concernant les accusations de trafic se*uel visant Sean Combs et les soirées controversées auxquelles de nombreuses personnalités auraient participé.

Toujours aussi moqueur sur les réseaux, 50 Cent vient d’en rajouter une couche contre Diddy, actuellement incarcéré et en attente de son jugement. Fifty a partagé un extrait vidéo où Puff Daddy suggère qu’ils devraient devenir amis, mais dans lequel 50 Cent l’avait clairement recalé. « 50 et moi pourrions être amis, mais il ne le veut pas », déclare Sean Combs dans cette séquence, en expliquant les raisons de cette tentative de rapprochement : « Je souhaite être son ami pour lui transmettre mes connaissances et l’aider à devenir un meilleur entrepreneur, étant donné que je suis le plus grand gagnant d’argent au monde. ».

Selon Diddy, son objectif était de créer des liens avec 50 Cent dans un but financier et professionnel. Curtis James Jackson III, quant à lui, ironise sur cette déclaration, laissant entendre que les véritables intentions de Diddy étaient bien différentes et beaucoup plus sombres que ce qu’il avait laissé entendre dans l’interview partagée. « C’est quoi ce bordel ? Non, il y a quelque chose qui cloche, reste là à jouer au garçon. LOL », a-t-il écrit en légende de sa publication.

Dans des déclarations antérieures, 50 Cent avait déjà trouvé étrange la proposition de Diddy d’aller faire du shopping ensemble. Depuis les révélations compromettantes contre Sean Combs, Fifty n’a cessé de le provoquer et de se moquer de lui sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, il prépare la sortie d’un documentaire qui dévoilera au grand public les agissements de son rival, en attendant son procès.