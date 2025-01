Ce titre de Booba revient au sommet 9 ans après sa sortie

Incroyable ! Neuf ans après sa parution, un classique de la discographie de Booba revient au sommet du Top Singles et fait le buzz auprès des internautes. Le rappeur s’en est félicité.

Même après plus de 25 ans de carrière, Booba reste toujours aussi populaire auprès des auditeurs. L’année dernière, il a connu un énorme succès avec le titre Dolce Camera, qui, près d’un an après sa sortie sur les plateformes de streaming, figure toujours dans le Top 50 des morceaux les plus écoutés en France. En plus de ce titre, Booba a réussi à placer un autre morceau dans ce classement.

En effet, depuis quelques jours, le tube 92i Veyron fait son grand retour dans le Top 50 France de Spotify. Certifié single de diamant, le morceau, produit par X-Plosive et extrait de l’album Nero Nemesis paru en 2015, a subitement réintégré le classement de manière inattendue. Ce lundi, le titre a atteint la 39ᵉ place avec 111 120 streams en une journée. Au total, ce classique de Booba approche des 100 millions d’écoutes sur la plateforme, avec un total de 93 millions de streams.

« Grateful », a tweeté Booba pour exprimer sa reconnaissance envers les auditeurs sur son compte X, en relayant la bonne nouvelle. Lors d’un live Twitch avec le streamer Pftu, Booba avait confié que 92i Veyron figure dans le Top 3 de ses morceaux préférés de sa discographie, derrière Une Vie et devant Dolce Camera.