Hatik choque en célébrant le décès de Jean Marie Le Pen, « C’est gênant »

La séquence a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux dénonçant un manque de respect ! Lors d’un récent concert, Hatik a célébré, en pleine performance, la mort de Jean-Marie Le Pen, ancien président du Front national, décédé le 7 janvier dernier. Une nouvelle que le rappeur a accueillie avec joie, comme il l’a affiché sur scène.

Le mardi 7 janvier 2025, Jean-Marie Le Pen est décédé à l’âge de 96 ans. Cette annonce a fait réagir de nombreuses personnalités : certaines lui ont rendu hommage, comme sa fille Marine, tandis que d’autres s’en sont réjouies, à l’image de Hatik. « Au revoir Jean-Marie, au revoir Jean-Marie, tout le monde ! » a chanté le rappeur lors d’une séquence capturée pendant un concert et publiée sur X. Il a même tenté d’entraîner le public à reprendre ses paroles afin de célébrer le décès de l’homme politique.

La vidéo a laissé perplexe les internautes : “C’est tellement gênant”, “À se demander s’il n’a pas été payé par l’extrême droite à ce niveau-là”, “C’est gênant au premier degré”, “Je suis gêné alors que ce n’était pas moi sur scène”, “Apash était mieux”, “Un vrai teubé” », peut-on lire dans les commentaires de la publication sur X. La plupart des internautes n’ont pas validé la démarche de Hatik et ont exprimé leur choc face aux images du concert.

D’autres rappeurs français ont récemment réagi à la disparition de Jean-Marie Le Pen. Rim’K du groupe 113 a notamment déclaré que cela ne change rien au fait que les idées de l’ancien leader politique restent toujours d’actualité : « Le fait qu’il soit mort, ça ne change rien, parce que ses idées, elles, sont vivantes et elles continuent de vivre. Ce sont des idées dangereuses pour le vivre-ensemble. C’est quelqu’un qui a divisé. À partir de là, ce qui me fait peur, c’est qu’il y a du relais. Il y a d’autres gens qui ont pris le flambeau, et ces gens-là, il faut les combattre parce qu’ils sont contre-productifs pour le vivre-ensemble », a-t-il expliqué.

