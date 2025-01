Booba allume SCH, Rohff, Mehdi Maïzi, Nekfeu et Kaaris

Booba ne connaît aucun répit sur X pour taquiner les autres rappeurs. Dans une nouvelle salve de tweets cette semaine, le boss du 92i s’est lâché contre SCH, Kaaris, Rohff, Nekfeu, ou encore le journaliste spécialisé dans le rap, Mehdi Maïzi.

SCH est l’une des cibles favorites de Booba cette semaine, en réaction à l’actualité du rappeur marseillais. Ce dernier a dû quitter Marseille pour Paris afin d’échapper à des menaces d’extorsion du groupe DZ Mafia. Il est contraint de prendre de nombreuses précautions dans sa vie quotidienne pour assurer sa sécurité et celle de ses proches. Selon B2O, le “S” est une balance. Après un premier tweet moqueur ce lundi, il a enchaîné avec des montages : un premier de SCH dans la peau d’un cuisinier italien et un second avec Mehdi Maïzi en train de cuisiner des “snitchellinis au saumon”. Booba fait référence à l’opération qu’avait lancée SCH au mois de mars dernier, avec sa recette de cannellonis dévoilée sur le site Marmiton. Il avait aussi ouvert un restaurant éphémère au mois de mai avec un plat unique : des cannellonis.

Booba lance des nouvelles salves d’attaques contre les autres rappeurs !

Cette attaque n’a pas assagi le DUC. Il a enchaîné avec le clip du rappeur Frs Taga, dans lequel ce dernier s’en prend à plusieurs rappeurs français, dont Kaaris : “Et il est où le Kaaris d’or noir ? Qui lâche des textes gores ? Pour lui, la réussite, c’est faire un gosse avec une escorte”, avec des insultes à son encontre. “Tu vas répondre ? Moi, perso, si on m’attaque, je me mets en congé maternité direct !”, commente Kopp en mentionnant Risa pour l’interpeller sur ce clash. Booba poursuit ensuite ses attaques contre Mehdi Maïzi, “head of hip-hop chez Apple Music”, écrit-il ironiquement en légende d’un tweet accompagné d’une vidéo gênante du journaliste en compagnie de Soso Maness, dans laquelle il est en état d’ébriété.

Booba termine sa série de messages avec une réaction au scandale de violences conjugales entre Nekfeu et son ex-femme, révélé ce mercredi dans la presse. Le Monde a dévoilé des échanges privés des deux protagonistes, et le rappeur avoue avoir été violent avec son ancienne compagne. “Sinon, y a Rohff qui veut feater avec toi”, rigole B2O en légende de sa publication, une référence à la demande de feat d’Hounsi en 2016. Il avait invité le rappeur du S-Crew à plier un classique ensemble, mais ce dernier n’a jamais donné suite à cette proposition.

.@KaarisOfficiel1 Tu vas répondre? Moi perso si y m’attaque j’me met en congés maternité direct! 😂😂😂👀 pic.twitter.com/alqWkWyySK — Booba (@booba) January 29, 2025