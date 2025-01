Joysad de retour en live en 2025

C’est après 2 ans d’absence, et sa première tournée dans toute la France, que Joysad a présenté son 4eme album « L’auteur de mes contes » en octobre dernier, qui a marqué un tournant.

Joysad prend du recul sur son passé, et choisit l’honnêteté totale même si cela doit secouer ses proches : il se livre de façon crue sur ses plus intimes pensées. Il explore les sonorités, montre sa polyvalence sur différents styles : piano voix, boom bap, et même dansant avec le focus track « On fire », illustré par un clip.

De plus, joysad a annoncé performer en live en 2025. Il sera notamment présent à Toulouse le 14 février prochain lors de la première soirée acoustique de Be Street, dans la salle du Rex de Toulouse, où il a prévu de venir défendre son dernier projet « l’auteur de mes contes» ; projet qui au total, a fait près de 1 220 000 streams.