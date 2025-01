Lyna Mahyem dévoile “Que Dalle” : un cri de révolte contre les violences conjugales.

Le 31 janvier prochain, Lyna Mahyem dévoilera son nouveau single “Que Dalle”, une chanson poignante qui aborde avec intensité le sujet des violences conjugales et l’emprise des pervers narcissiques. Portée par sa voix puissante et une production émotive, Lyna livre un morceau à la fois intime et universel, témoignant de sa sensibilité pour des causes qui lui tiennent à cœur. Avant même sa sortie, “Que Dalle” a déjà suscité une mobilisation impressionnante sur les réseaux sociaux.