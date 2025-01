Le rappeur Rilès va courir 24h sur un tapis, avec une scie derrière lui

Après avoir réussi à classer son album “Survival Mode” à la première place du Top Album la semaine de sa sortie, le rappeur Rilès s’est lancé un défi totalement fou et hors du commun : courir pendant une journée entière sur un tapis de course sans s’arrêter, avec une scie circulaire derrière lui.

Rilès s’était lancé un défi insolite : courir 12h18 sur un tapis de course sans aucune pause, une sacrée performance physique après sa métamorphose. Pendant un peu plus de 12 heures de course, le rappeur s’est concentré sur son endurance, sans musique ni vidéo pour le distraire durant son exploit. Avant cette performance, il avait déjà parcouru 246,65 km en une semaine et cumulé 6 304 km parcourus en 2024. Cette prouesse l’a inspiré pour aller encore plus loin et démontrer qu’il a un mental à toute épreuve : il a décidé de courir pendant 24h sur un tapis de course.

C’est du 8 au 9 février prochain que Rilès va essayer de réussir son “Survival Run” pour repousser encore plus loin ses limites d’endurance. Pour pimenter le défi de courir 24h, il ajoute une pression supplémentaire avec la menace d’une scie dans son dos, prête à le couper s’il s’arrête de courir, avec pour but d’agir “comme une métaphore des pressions sociales” afin de dépasser ses limites en utilisant son instinct de survie. Les fans pourront suivre ce challenge en direct sur TikTok et YouTube.