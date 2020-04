La Haine : Le film qui a révélé Kassovitz et Cassel ? Énervé, Saïd Taghmaoui s’en prend à Mouloud Achour et Canal +

Alors qu’il s’en était déjà pris à Vincent Cassel à plusieurs reprises sur son compte Twitter en le traitant d’hypocrite, Saïd Taghmaoui a une nouvelle fois poussé un coup gueule ce samedi sur les réseaux sociaux concernant le film La Haine en réaction d’une annonce de présentation du long métrage disponible sur Canal Plus.

En effet Saïd Taghmaoui a posté une capture d’écran sur son compte Instagram de l’annonce de la mise en ligne sur l’application MyCanal du film culte La Haine avec comme description “La Haine le film qui a révélé Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel, mis la banlieue à l’avant garde du cinéma français et raconté une réalité politique toujours brûlante d’actualité.”.

L’acteur français de La Haine a ensuite adressé un long message pour s’en prendre à Mouloud Achour et Canal +, “Voilà encore une preuve de la mentalité colonial La France Afrique Version 2020 🤷🏽‍♂️La Haine le film qui a révélé Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel. Les deux petits bourgeois qui viennent de cité 😂 y’a plus le noire cousin hub et l arabe Said ni plus personne d’ailleurs À part eux 2 😂 À savoir que pour moi le film la haine et avant tout le film de toutes une génération et c’est surtout grâce au public issus des quartiers populaires à tous les ghettos du monde À tous ceux qui ont vécu dans la discrimination dans la ségrégation que film est devenu culte..!!!” a-t-il tout d’abord déclaré.

“À tous ceux qui souffrent et qui souffre encore d’injustice C’est à vous et c’est pour vous que ce film a été fait..!! Pas pour moi ni pour Huber ni pour Vincent Cassel ni pour Matieux Et encore moins L’hypocrite émission clique présenté par l autre la j’ai oublié son nom le Michel Drucker des banlieues je croyais qu’il était algérien mais en vrais derrière les caméras il est dans la même équipe que Rrrrrrrachida 😂 peut-être que ça vous aidera à mieux comprendre le concept de l’hypocrisie colonial ils se servent toujours d’un mec qui nous ressemble physiquement pour mieux nous frappé il lui font croire qu’il est différent de nous ils lui font croire qu’il a percé et ensuite ils s’en servent Pour mieux nous trahir. Une tactique colonial bien connu il nous disent qu’ils viennent pour la civilisation et ensuite ils finissent par diviser et tout voler 💔 et le plus drôle dans tout ça c’est que Said c’est le personnage qui reste vivant à la fin du film 😂 même vivant ils nous ont tué 😂 ma conclusion c’est que la vraie star c’est le film lui-même et qu’il n’y avait même pas besoin de mettre les noms de qui que ce soit ou alors mettre les noms de tous les acteurs principaux.” a ajouté Saïd Taghmaoui.

“Une spéciale dédicace pour Huber konde et une spéciale dédicace pour toute l’équipe qui a participé à la fabrication de ce film et qui malheureusement n’ont jamais été révélée ❤️ alors vous en pensez quoi les amis..? C’est de la parano de ma part ou alors c’est réel ..??? Je vais laisser spécialement ouvrir ma page en public pour que vous puissiez le partager au maximum. Merci a vous tous” a-t-il ensuite conclu, la description a ensuite été modifiée.