Tunisiano et Aketo balancent une nouvelle version du légendaire “Paname All Starz”

Après avoir dévoilé une nouvelle version du morceau “Gravé dans la roche”, un titre qui avait connu un franc succès à l’époque de la sortie du deuxième album de Sniper, Tunisiano et Aketo ont récidivé sur Instagram en reprenant cette fois ci un couplet du titre légendaire “Paname All Starz” extrait du même projet.

A cette occasion et en pleine période de confinement Aketo a également lancé un concours proposant aux internautes de poser un couplet sur l’instru du morceau et poster la vidéo sur les réseaux sociaux, “Confinement All Starz 🏆 Et toi C’est quoi ton blaze ? Tu représentes quoi ?#PanameAllStarzChallenge. Télécharge l’instru ( lien en story et dans ma bio ), et pose ton couplet le plus chaud! N’oublies pas de mettre le #PanameAllStarzChallenge pour qu’on puisse retrouver ta vidéo” a commenté Aketo.

“Et toi C’est quoi ton blaze ? #panameallstarzchallenge Déjà beaucoup de participations, continuez ça tue ! Taggue les rappeurs que t’aimerais voir sur ce challenge !

Je nomine @demiportionofficiel @jhonrachid @oli_real @_mr.meda” a ajouté Tunisiano sur son compte Instagram.

Le morceau “Panam All Starz” extrait de l’album “Gravé dans la roche” avait rassemblé divers artistes représentant chacun un département de la région parisienne (75, 77, 78, 75, 91, 92, 93, 94, 95) avec Tandem, 113, G Kill, Sinik, Diam’s, Salif, Zoxea, Haroun et L’Skadrille.