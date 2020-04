PNL méchamment clashé par le streamer Sardoche pour qui les textes ont le niveau d’un collégien

Lors d’un récent live le streamer Sardoche a donné son avis sur le rap français et a notamment critiqué le groupe PNL formé par les deux frères Ademo & N.O.S qui ont il y a quelques jours envoyé des colis alimentaires à l’ONG Banlieues Santé pour les redistribuer ensuite aux plus démunis.

Sardoche s’est exprimé sur le titre “Jusqu’au dernier gramme” de PNL extrait de l’album “Dans la légende” paru en 2016 et il n’a pas été très tendre avec les deux rappeurs français, le streamer a commenté que selon lui c’est un gamin d’une classe de 6ème qui a écrit les paroles du morceau pour un concours de poème de son collège.

“Il est trop content de ses 2 rimes mais ça ne veut rien dire (…) C’est éclaté de chez éclaté” a-t-il également commenté avant d’ajouter “Ils ont la plume en moins et le texte en moins qui est à ch*er on va pas se mentir, c’est très à ch*er (…) mais ça ça sert la musicalité de leur texte qui derrière à mon avis est complètement insane et ils ont un univers que personne a en fait et c’est pour ça qu’ils buzzent de ouf.”, des propos du gamer qui ont déclenché la colère des fans du groupe PNL sur Twitter.

Pas ça Sardoche, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait pic.twitter.com/KrBRHpoe57 — JL Fake (@Fvkemonster) April 21, 2020

sardoche il est en roue libre sur pnl la pic.twitter.com/etwQKIWdiy — ༼ Ꭲ ཛ Ꭷ ༜༽ (@teokzz) April 21, 2020

Oh putain l’argumentation des fans de PNL sous les tweets de Sardoche frôle le néant ça me SMOKE, et c’est le mêmes qui se foutent de la gueule des kpop stans (par contre niquez vous avez vos gifs de mort) — Coro (@Corobizar) April 22, 2020