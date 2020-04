PNL : le magnifique geste d’entraide de N.O.S et Ademo pour les plus démunis

En cette période de confinement causée par la pandémie du Covid-19, les gestes de solidarité se multiplient de la part des rappeurs français, Jul a récemment fait un don de 30 000 euros au profit des Hôpitaux de France et mis en vente toutes ses certifications, Seth Gueko a offert des repas de son restaurant au CHU de Pontoise, PNL vient également de se mobiliser.

En pleine crise sanitaire le groupe PNL a décidé de venir en aide aux plus démunis, Ademo avait déjà récemment adressé un message sur les réseaux sociaux afin d’interpeller le public pour ne pas oublier de prendre soin des SDF alors que N.O.S avait de son côté posté un message de prévention auprès de ses fans, les deux rappeurs ont également envoyé des colis alimentaires à une ONG.

En effet les deux frères Nabil et Tarik qui ont fait un carton en 2019 avec l’album “Deux Frères” qui dépasse actuellement la barre des 450 000 albums vendus ont envoyé des colis alimentaires à l’ONG Banlieues Santé, qui les redistribuera ensuite aux plus démunis, cette association combat les inégalités de santé dans le monde et vient de publier une story sur Instagram pour remercier les deux rappeurs du groupe PNL pour ce geste.