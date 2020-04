Booba réagit à la vidéo de Zola qui se moque de lui et d’une dame avec une réponse géniale

La nuit dernière une ancienne vidéo de Zola a refait surface sur les réseaux sociaux dans laquelle le jeune rappeur originaire d’Evry dans le 91 se filme dans les escaliers d’un immeuble avec une dame qui passe derrière lui avant de commenter “Ça monte 3 étages ça fait des crises d’asthme à la Booba”.

Une séquence qui est rapidement devenue virale sur Twitter et Instagram, relayée par un compte fan de Booba du nom de “kopp_gosling” sur les réseaux sociaux, la vidéo de Zola a fait réagir le rappeur français exilé à Miami, “Mais j’suis pas asmathique pk y dit ca c’est pas sympa 😅” a-t-il commenté avec beaucoup.

En cette période de confinement ne semble donc pas vouloir se lancer dans un nouveau clash et a pris les propos de Zola avec humour, l’artiste repéré par DJ Kore et signé sur son label AWA Gang n’a pour le moment pas encore commenté la diffusion de cette vidéo et vient de révéler l’extrait d’un titre inédit il y a quelques jours en attendant son prochain projet.

🚨 Le rappeur Zola se moque d’une mère de famille et par la même occasion de Booba 👀 pic.twitter.com/lNr8nFVX3W — Rapmedia (@Rapmediadivers) April 28, 2020