Kev Adams se lance dans le Panname All Starz Challenge et enflamme la toile !

Le Paname All Starz Challenge lancé par Aketo et Tunisiano sur Instagram il y a quelques jours continue de prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux, chaque jour des nouvelles personnalités ou des artistes lâchent un freestyle sur l’instru du morceau ” Paname All Starz”, dernièrement c’est Kev Adams a décidé de relever le défi.

Après Alban Ivanov, Gims, Jhon Rachid, Jazzy Bazz, Melha Bedia ou encore Bigflo & Oli qui ont tous déjà participé au challenge, l’humoriste a également posé un freestyle sur l’instru du titre extrait de l’album “Gravé dans la roche” de Sniper paru en 2003, une vidéo publiée par Kev Adams sur son compte Instagram qui cumule plus 230 000 vues seulement 3 jours avec la légende “C’est Dimanche on s’fait iech alors c’est le retour du rappeur amateur 🤷🏻‍♂️”.

Une prestation validée par les deux rappeurs du groupe Sniper, “Merci frérot t’as tué ça 🙏🔥❤️” a déclaré Aketo en commentaire de la vidéo alors que Tunisiano a ajouté “🔥🔥🔥 Trop chaud MC kev tu régales 🙏🙏🙏🙏 le lait avant les céréales 🥣 🤣🤣”.