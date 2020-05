Booba s’attaque encore à Gims et Dadju, Maes en remet une couche, le clash relancé !

Au mois de janvier dernier un clash entre Maes et Gims avait éclaté avant que Booba ne s’immisce également dans cette embrouille qui avait notamment débuté lorsque le rappeur de la Sexion D’Assaut était invité dans une émission télévisée sénégalaise avec Dajdu, les deux frères avaient été questionnés pour savoir s’ils appréciaient la musique du rappeur de Sevran.

“Non” avait répondu Meugui avant d’ajouter “C’est son DJ ? Non mais son DJ il doit être très bon.” lorsque l’animateur annoncait la présence sur le plateau télé du DJ de Maes, ce dernier avait ensuite réagi lors d’une interview pour Krew TV au sujet de ce clash, “C’est qui Maitre GIms , je sais pas c’est qui je sais pas c’est qui mais je pense que son DJ est bon, son DJ est bon je vois c’est qui je connais pas”, une embrouille que vient de relancer Booba sur son compte Instagram.

En effet Booba qui vient de dévoiler son nouveau morceau “Jauné” en collaboration avec le rappeur du groupe 13 Block, Zed a posté la fameuse séquence vidéo de Dadju et Gims à la télévision Sénégalaise, “Et vous vous connaissez @maes_packm ? #JAUNÉ #LEDJESTBON” a-t-il commenté alors qu’il vient également de révéler l’existence d’une possible se*tape du réalisateur de la série “Validé”, Franck Gastambide et de déclarer avoir eu une meilleure carrière que Meugui.

Maes a également réagi à la publication de B2O sur le réseau social qui a déjà cumulé plus de 300 000 vues, “Maitre String 😢” a balance le rappeur de Sevran en commentaire de la séquence vidéo sur Instagram.