Black M, Kalash, Vegedream, Gradur, les rappeurs manifestent pour demander justice envers Adama Traoré

Ce mardi plusieurs rappeurs français comme Rim’K, Mokobé et Sadek avaient posté des messages sur les réseaux sociaux pour annoncer le rassemblement devant le tribunal de Paris dans le 17ème arrondissement ce 2 juin 2020 à partir de 19h organisé par Assa Traoré afin de militer pour rendre justice à son frère Adama.

Suite au récent décès d’un homme noir de 46 ans lors d’un banal contrôle de police à Minneapolis, aux Etats Unis la population a envahi les rues du pays depuis la semaine dernière pour manifester contre les violences policières face aux afro-américains ce qui a également poussé la population en France à manifester pour rendre justice à Adama Traoré.

Une manifestation que la préfecture de police avait tenté de faire annuler en interdisant le rassemblement devant le tribunal de grande instance, mais le rassemblement a bien eu lieu et les images de l’événement ont été relayés en masse sur les réseaux sociaux avec plus de 20 000 participants dont plusieurs rappeurs français tel que Gradur, Sam’s, Kalash, Laylow, Leto, Cheu-B, Josman, Jok’Air, Black M, Freeze Corleone, Take A Mic, Mokobé et Vegedream.

Quand le rap français se mobilise. ✊✊🏻✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/ArKIQfIbhT — Kultur (@Kulturlesite_) June 2, 2020

“Ils n’ont pas le droit de mort sur nos vies ! Nous avons le droit de participer à la construction de cette France !”

Extrait du discours d’Assa Traoré devant le Tribunal de Paris. #JusticePourAdama pic.twitter.com/fFJ9NxSjJq — CLIQUE, 20h25 en clair sur C+ (@cliquetv) June 2, 2020

La France qui aime,

La France qu’on aime ✊🏿✊🏻✊🏼✊🏽♥️ pic.twitter.com/Lq72uBIUW1 — Omar Sy (@OmarSy) June 2, 2020