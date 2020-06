Sadek fait passer un message fort pour la lutte contre les violences policières

Après avoir invité ses fans sur les réseaux sociaux à se mobiliser afin de rejoindre le rassemblement organisé pour rendre justice à Adama Traoré, comme plusieurs rappeurs français, Sadek a également participé au mouvement réunissant plus de 20 000 personnes pour dénoncer et combattre les violences policières.

Lors de ce rassemblement dans les rues de Paris devant le tribunal Sadek a également pris la parole face à la foule pour inciter le public à continuer la lutte face aux violences policières et à demander justice pour Adama Traoré en exigeant l’incarcération des trois policiers qui ont commis des bavures.

“Le vrai combat, ne sera jamais contre la police, parce que la police, c’est des humains, ça peut être vous et moi. Le combat est contre ceux qui ont commis les bavures. On a 3 noms de policiers qu’on veut voir incarcérer et qu’on veut soumettre à la justice” a déclaré Sadek avant d’ajouter “Nous sommes tous des humains aujourd’hui à Clichy”.