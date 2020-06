Taclé gentiment par Booba sur George Floyd, Mbappé réagit pour rendre justice à un gamin de Bondy

En début de semaine Booba avait gentiment taclé Kylian Mbappé sur Twitter après son hommage à George Floyd sur les réseaux sociaux en postant une capture d’écran d’un article du journal L’Équipe avec le titre “Kylian Mbappé demande justice pour George Floyd” accompagné du commentaire d’un internaute, “On va commencer par porter ses cojones et demander justice pour @lavertiepradama”, le rappeur français avait ajouté un émoji mort de rire à la publication.

Booba fait référence à l’affaire Adama Traoré, un homme de 24 ans décédé le 19 juillet 2016 à la gendarmerie de Persan après son interpellation et ce commentaire reproche à Kylian Mbappé son manque d’implication pour cette injustice ayant eu lieu en France et dont la famille réclame toujours justice près de quatre années après les faits et dont un rassemblement a été organisé ce mardi 2 juin à Paris ayant mobilisé plusieurs rappeurs français.

Kylian Mbappé n’a pas répondu directement à ce petit tacle de B2O mais a réagi de la meilleure des façons dans une story de son compte Instagram pour dénoncer cette fois ci les violences policières en France et non aux Etats Unis avec une photo d’un adolescent nommé Gabriel qui habite la ville Bondy d’où le joueur du Paris Saint Germain est originaire.

Ce dernier a été victime d’une violente interpellation le 25 mai dernier avec 30 jours d’incapacité totale de travail et pourrait perdre un œil, Mbappé a posté une photo d’une personne tenant une affiche avec le visage du jeune garçon de 14 ans pour demander que justice soit faite dans cette affaire et lui apporter son soutien, “Justice pour Gabriel … qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs #ViolencesPolicieres #MemeCombat” a ajouté en légende de la publication l’attaquant Parisien champion du Monde en 2018 avec l’équipe de France.