Gims connait déjà par cœur les paroles du dernier titre de Kaaris et le prouve

La connexion entre Gims et Kaaris semble de plus en plus évidente, le deux rappeurs français sont très proches sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines et devraient sans doute nous dévoiler prochainement une collaboration inédite, en attendant Meugui vient de valider le dernier morceau du rappeur de Sevran, le single “NRV”.

Après l’annonce de la sortie du single « NRV » de Kaaris sur son compte Instagram cette semaine, Gims avait commenté « J’peux pas lever l’pied sinon les ptits vont s’inventer une vie! » avant que son frère Dadju ajout à son un commentaire sur le réseau social, « Passe en profondeur dans les couloirs ca rafale pour le pouvoir » ⚔️👑⚔️.

Comme depuis quelques semaines, Dadju et Gims continuent d’apporter de la force à Kaaris et avaient visiblement déjà écouter son nouveau morceau avant sa sortie en postant dans les commentaires des publications Instagram de ce dernier des paroles extraites du single « NRV », Meugui semble même déjà connaitre par coeur les paroles du dernier titre de Kaaris et vient de poster dans sa story une vidéo dans sa voiture en train de s’ambiancer et de reprendre les paroles du morceau, la collaboration inédite entre les deux artistes devrait donc bientôt se concrétiser.