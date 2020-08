JNR : Qui est cet artiste Marseillais qui aurait dû être piégé à sa place dans le Pire Stagiaire

A l’occasion de la diffusion du 3ème et dernier épisode de la troisième saison du Pire Stagiaire, Greg Guillotin a décidé de piéger jeune rappeur du Nord de la France, JNR, une caméra cachée qui a connu un énorme succès après sa publication avec déjà plus de 12 millions de vues sur Youtube et qui a permis à ce dernier d’obtenir une énorme exposition inattendue auprès du public.

En effet depuis la diffusion de cette épisode la carrière de JRN a connu une ascension fulgurante, les vues de ses clips ainsi que le nombre de ses abonnés sur les réseaux ont explosé, face à l’ampleur de l’engouement de cette caméra cachée Greg Guillotin a décidé de poster sur sa chaîne YouTube le making-of de plus de 45 minutes de cette épisode.

En effet l’humoriste a dévoilé les coulisses du tournage du Pire Stagiaire Rappeur avec notamment tout le processus pour choisir le rappeur qui va être piégé, “c’est la première fois que l’on va aussi loin dans la scénarisation d’un piège et dans l’évolution de l’histoire. C’est probablement l’épisode dans lequel on s’est le plus rapproché d’un film d’action.” a notamment expliqué Greg Guillotin dans cette vidéo ainsi que le nom de l’autre rappeur qui aurait pu être sélectionné à la place de JNR.

En effet dans un premier temps l’équipe de Greg Guillotin qui était à la recherche d’un artiste qui démarre sa carrière dans le rap avait opté pour un rappeur Marseillais du nom de Mehdi YZ, dans la séquence du making-of son visage est flouté et son nom n’est pas cité mais le rappeur a lui même révélé l’information sur son compte Instagram en postant l’extrait vidéo avec la légende “J’aurais bien défendu les – de 10 mais j’ai fais choffer 😂😂😂 @gregguillotin #lepirestagiaire”.

“Avant de trouver JNR, on a trouvé un autre rappeur, on a même envoyé la journaliste mais on n’a pas eu le bon feeling. On a un peu pressenti l’entourloupe, donc on a préféré ne pas donner suite” a confié Greg Guillotin, son équipe aurait effectivement pressenti que Mehdi YZ était au courant de la supercherie et a souhaité bénéficier de l’exposition de cette caméra cachée.