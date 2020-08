Lacrim tacle sévèrement Philipp Plein après le pillage de son magasin à Paris

Ce mardi soir le Paris Saint Germain s’est qualifié pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions en battant Leipzig sur le score de 3-0, un événement que les supporters Parisiens ont fêté toute la nuit dans la capitale Française mais cette soirée a également donné lieu à quelques débordements dans la ville comme avec le pillage d’un magasin Philip Plein qui a fait réagir Lacrim.

Le pillage de la boutique Philip Plein située avenue George V à Paris a fait réagir le célèbre designer qui a posté un étonnant message sur son compte Instagram, “Hier soir, mon magasin sur GEORGE V à PARIS s’est fait voler ! La vitrine a été brisée et le drop de notre nouvelle collection pour l’automne 2020 a été volée… Ils auraient pu voler Cartier ou n’importe quelle autre marque de luxe située à côté, mais ils ont évidemment préféré PP” a-t-il tout d’abord commenté en postant une vidéo des casseurs qui saccagent le magasin.

“C’est ça l’amour ! Je veux m’excuser auprès de tous les fans de PP du fait que ma marque ne soit pas seulement chère, mais aussi très exclusive, très demandée et aimée par de nombreuses personnes à travers le monde. Le fait que nous venons de sortir une édition très limitée de baskets et de vestes a rendu les gens fous. Ce n’est pas mon attention d’être la raison pour laquelle les gens sont si enthousiasmés par ma marque qu’ils font des choses terribles !! Dieu merci, personne n’a été blessé et tout le monde est en sécurité !” a ajouté Philipp Plein avec beaucoup d’humour.

“Travaillez dur les gars et ne devenez pas des criminels en raison de votre désir pour des pièces de luxe !!! Après Londres, Las Vegas et Beverly Hills c’est au tour de Paris. L’amour ! Tout le meilleur; Philipp Patrick Plein” a-t-il conclu, un message relayé par Lacrim dans la story de son compte Instagram quelques heures après sa publication tout en y ajoutant un message virulent à l’encontre de Philipp Plein.

“Peut être pas. Ils veulent juste bai*er ta marque. Cartier pas plus haut que PP ? Non seulement si vous volez Cartier, cela signifie une longue période de prison. Mais PP il vous donne de l’argent si vous cassé votre magasin. Pensez-y” en ajoutant la légende “il veut nous faire croire que PP c’est mieux que Cartier il a trop bu” a commenté le rappeur français qui avait soutenu la marque pendant plusieurs années avant de s’embrouiller avec Philipp Plein en début d’année en s’affichant notamment devant l’une de ses boutiques en insultant le styliste Allemand et sa marque.