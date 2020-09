Damso : double album, feats, beatmakers, durée, on a des infos sur QALF

Quelques heures avant de découvrir QALF, la pression continue de monter face à l’impatience des fans les rumeurs et les informations sur la sortie du nouvel album de Damso se dévoilent progressivement au compte-gouttes ce vendredi mais le mystère encore entier sur les détails de cet opus très attendu par le public.

Tout d’abord il y a quelques jours le prénom Jade s’était immiscé dans la promotion de l’album de Dems auprès des internautes avec une rumeur d’un double album, le prénom en question apparaissait dans un titre de pré-commande de Damso sur le site de la Fnac ou encore sur YouTube sur un titre éponyme d’un projet nommé Jade avant d’être bloqué par une réclamation faite par UMG mais finalement une affiche publicitaire dévoilée dans le métro de Paris ce vendredi annonce que QALF dure 48 minutes, une durée trop courte pour un double album.

L’album devrait donc sans doute contenir entre 13 et 15 morceaux, pour exemple “Ipséité” était composé de 14 titres pour une durée 49 minutes, du côté des invités quasiment aucune information n’a filtré, le seul featuring qui a été annoncé par les médias congolais d’actualité urbaine est la présence de Fally Ipupa, une rumeur crédible.

Dans la story de son compte Instagram, Damso a également annoncé la liste des beatmakers de QALF, on y retrouve Prinzly, Jules Fradet, Saint DX, Paco Del Rosso, Rodriguez Vangama, Benjay, Renaud Rebillaud, The 9AM, The Beginning, Ponko, OZ, Pierrari.

🚨 Le projet de Damso "QALF" durera 48min et sera disponible cette nuit ! pic.twitter.com/l6cxsJYMSz — WRLD (@wrld_mag) September 17, 2020

Je regardais mes vidéos likées et j’suis tombé sur cette musique de Damso, et regardez cque jviens de découvrir. J’crois que ca confirme la théorie du double album 🤩🤩 #qalf #damso #jade pic.twitter.com/fmnk5yUYh7 — Jamais 203 (@killuaoukirua) September 9, 2020

🚨 Fally Ipupa sera présent sur le projet « QALF » de Damso 🇨🇩 ! @thedamso pic.twitter.com/olQ8YWDKTX — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) September 16, 2020