Nekfeu et Kalash Criminel ont mis les internautes en PLS, les réactions sont folles

Kalash Criminel et Nekfeu énervés comme jamais sur le phénoménal “Turn Up”, la collaboration très attendue extraite de l’album Sélection Naturelle entre les deux rappeurs français est enfin disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming.

Le single “Tunr Up” produit par Yakes, Marcelino & 999biggie est la première collaboration entre Nekfeu et Kalash Criminel, le featuring n’a pas déçu les auditeurs, le titre a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux a été réagir Twitter pour commenter la performance des deux rappeurs comme vous pouvez le découvrir si dessous.

Il y a quelques jours lors d’une interview accordée à Rapelite, Kalash Criminel avait confié une étonnante anecdote concernant l’enregistrement de son featuring en studio avec Nekfeu, « Il est énervé le morceau, moi à la base j’voulais faire un son bien écrit etc… mais lui, il m’a dit qu’il était dans un délire plus énervé. Fallait trouver un délire, fallait que ce soit turn-up. Il y a d’autres trucs qui vont arriver. Franchement, c’est le frérot, on se parle quasiment tout le temps » avait-il déclaré avant d’ajouter, « Au moment où il repart, et c’est ça aussi la street frère, y’a un pote à moi qui lave un fusil à pompe. Il est de dos, et Nekfeu le tape de dos et il lui dit : “Ouais frérot je me barre”, et il se retourne avec son fusil Nekfeu, il ne m’a même pas parlé de ça. C’est mon frérot il m’a dit : “J’ai fait une dinguerie, j’avais le fusil et tout quand y’avait Nekfeu ».

Quel bonheur de voir les meufs qui ont rendu Nekfeu comme un rappeur loveur détester le son avec Kalash. pic.twitter.com/Llcmv7nWRN — Le roi 𓀖 (@buenathan1) November 20, 2020

Kalash Criminel x Nekfeu c’est… sombre 💀 pic.twitter.com/gfTboyQmKI — RAPLUME (@raplume) November 19, 2020

Quand j’ai écouter le son de Kalash Criminel et Nekfeu pic.twitter.com/MTV424Gfl3 — A7R (@A7Rpc) November 19, 2020