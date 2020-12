Lacrim accusé d’être le “p’tit de Booba” par Sofiane, il fait le point clairement sur cet épisode

Il y a un peu plus d’un an, un fichier audio d’une conversation téléphonique privée de Sofiane avait fuité sur la toile dans laquelle il s’était exprimé sur Lacrim en déclarant notamment que “Lacrim c’est son petit, c’est le petit à Booba”, il y avait eu quelques tensions entre les deux rappeurs par la suite mais depuis cette affaire et définitivement de l’histoire ancienne et ils ont clairement tourné la page.

Au mois de février dernier, Lacrim passablement énervé n’avait pas apprécié d’être comparé au “Petit de quelqu’un” et avait réclamé des explications à Fianso sur cette déclaration, finalement il avait quitté Dubai pour se rendre à Paris rencontrer Sofiane pour avoir une explication afin de résoudre cette histoire en face à face, une vidéo postée sur les réseaux avait confirmé que les deux artistes avaient réglé leur différend dans un quartier à Blanc-Mesnil.

Mister You avait même réagi à la séquence à l’époque pour soutenir El Tigre, ce dernier est revenu brièvement sur sa relation avec Sofiane en réponse à un internaute sur Instagram pour faire taire toutes les éventuelles rumeurs à ce sujet et confirmer qu’ils se sont effectivement réconciliés avant d’apporter de la force à son confrère en attendant peut être une collaboration à venir dans les prochains mois entre eux.

“Quand Booba va l’unfollow tu pourras faire un featuring avec Fianso stp ?” a questionné un internaute à Lacrim qui a répondu pour mettre les point sur les “i” concernant sa relation avec Sofiane, “J’ai pas compris la cha**e à ta mère désolé. Moi Fianso j’ai pas de soucis, au contraire” a-t-il expliqué en ouvrant la porte à un possible featuring avec ce dernier qui pourrait donc se réaliser en 2021.

Le 16 octobre dernier Lacrim avait fait son retour dans les bacs avec le volume 4 de RIPRO, un projet de 17 morceaux sur lequel il a invité plusieurs artistes comme Niska, Ninho, JUL, Vladimir Cauchemar, Leto, Soso Maness ou encore Maes sur le single “Boston George” produit par Ken&Ryu, Twenty9 dont le clip réalisé par Hustler Game Premium disponible sur YouTube qui a été dévoilé au début du mois de novembre et cumule plus de 7 millions de vues, El Tigre a également récemment apporté son soutien à Booba face à l’accusation de blasphème de Jean Messiha.