Booba et Vitaa, il s’est passé quelque chose en privé, B2O l’affiche publiquement

Il s’est passé quelques chose entre Vitaa et Booba, toujours aussi actif sur son compte entre les clashs avec Gims, Rohff ou encore Kaaris, le DUC assure également la promotion de son prochain album solo qui sera vraisemblablement le dernier de sa longue carrière musicale mais s’amuse également à afficher des autres artistes comme récemment l’interprète duo avec Slimane après qu’elle ait tenté de le contacter en privé.

Vitaa qui a été la grande gagnante des NRJ Music Awards 2020 en compagnie Slimane avec un trois prix pour le “Clip de l’année”, “Groupe/Duo Francophone de l’année” et “Chanson Francophone de l’année” a essayé de prendre contact avec Booba sur les réseaux sociaux en faisant une demande de discussion en privé, ce qui a bien amusé le rappeur français exilé à Miami en réagissant la pire des manières pour la chanteuse française qui signé en 2014 sur le nouveau label de Maître Gims Monstre Marin Corporation et a collaboré à plusieurs reprises avec l’artiste de la Sexion D’Assaut sur les tubes “Game Over” et “Bella ciao” en compagnie de Dadju, Slimane et Naestro.

Habitué des clashs du les réseaux Booba n’a pas manqué l’occasion de s’en prendre à Vitaa, cette a fait les frais de la dernière pique du DUC dans une story de son compte Instagram en publiant une copie d’écran de leur conversation en privée, la chanteuse a souhaité lui adressé un message mais le rappeur n’a pas accepté la demande, “Vitaa pourquoi tu me request toi” a-t-il commenté avant d’ajouter “C’est Damba qu’on veut, pas toi vieille chips allez quitte vite”.

B2O fait référence dans sa réponse à la femme de Gims, Demdem qui ne répond pas à ses multiples provocations depuis plusieurs mois sur les réseaux et reste silencieuse à ses attaques, cette dernière ignore totalement le rappeur qui est en clash avec son mari Meugui et il a donc décidé de ne pas accepter la demande de Vitaa tout en profitant de l’occasion pour l’afficher publiquement en attendant la sortie de son ultime album Ultra.