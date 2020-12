Cyril Hanouna mis sous pression par Arthur, il réplique sévèrement dans TPMP

Entre Cyril Hanouna et Arthur le clash se poursuit, au mois d’aout dernier après une période d’apaisement, les tensions ont resurgi entre eux au sujet des audiences des émissions de chacun, ils avaient réglé leurs comptes sur Twitter et l’embrouille entre eux ne semble pas prête d’être terminée avec la dernière déclaration du présentateur de TPMP.

En effet en ce début de semaine dans Touche Pas A Mon Poste, Cyril Hanouna a confié que Arthur qui vient de présenter vendredi dernier sa nouvelle émission sur TF1 nommée District Z dans laquelle des célébrités ont une nuit pour prendre le plus d’argent possible au Professeur Z pour reverser le tout à une association ne lui pas autorisé à diffuser des images de son jeu.

Malgré des nombreuses critiques des téléspectateurs pour sa ressemblance avec Fort Boyard le nouveau programme d’Arthur a tout de même rassemblé plus de 5,3 millions personnes, “Vivement que vous vous lanciez dans la prod’ qu’on apprenne comment faire une bonne émission”, “J’aime ce plaisir français à kiffer en permanence et souhaiter l’échec de l’autre”. “Vous avez posté 32 messages pour dire que vous n’aimiez pas District Z. Vous n’avez pas de télécommande ? Aller sans rancune et bon week end” a-t-il réagi sur Twitter face aux commentaires négatifs.

Cyril Hanouna a de son côté profité de l’occasion pour tacler Arthur révélant avoir eu des coups de pression de l’avocat de ce dernier pour l’interdire de diffuser les images de District Z dans sa propre émission, “J’ai eu des pressions immenses d’avocats qui m’ont appelé pour dire : ‘pas d’images de District Z’. Quand un avocat me dit pas d’images de District Z et bah je vais rediffuser l’émission, il fallait pas me faire chier. On a des coups de pression ? Mais qu’Est-ce que c’est ? C’est de la téloche bordel”, a-t-il expliqué.

“Il y a un avocat qui a appelé mon avocat, l’avocat d’un autre animateur qui commence par Art et qui finit par Hur, il voulait pas que je mette d’images” a ensuite précisé Hanouna, de quoi raviver les tensions entre les deux animateurs qui ne sont pas prêts de partir en vacances ensemble.