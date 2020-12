Benash revient avec du rap religieux, Booba l’agresse, ca dégénère !

Après son conflit avec son label 92i, Benash a finalement fait son retour en musique ce mercredi avec un nouveau titre surprenant intitulé “Né de nouveau”, un morceau gospel à l’opposé de ce qu’il faisait avant accompagné de son clip mis en ligne sur YouTube, ce qui a rapidement fait réagir son ancien mentor Booba.

“Merci à mon ami ,frère et Pasteur @axel.levi pour l’accompagnement. Merci à ma femme . Merci à vous tous pour tous vos messages et votre soutien. Et par-dessus tout merci à toi mon DIEU créateur de toutes choses .” a commenté Banash sur Instagram en postant la vidéo avant d’être pris à partie par Booba sur le réseau social au sujet de son départ du 92i et de son nouveau style musical en dévoilant également une conversation privée.

Booba a tout d’abord révélé une ancienne conversation entre eux pour rétablir la vérité sur leur embrouille et concernant l’échec de l’album de l’ancien membre du 92i puis d’ajouter le message, “Benash puisque c’est l’heure de vérité et que je vois que tu reviens en force avec du rap d’Adam et Eve, on va expliquer les raisons de ton échec avant que Jésus t’envoie me casser les coui**es” mais ce dernier a décidé de se défendre.

“J’viens de voir que tu as exposé une de nos anciennes conversations. Comme tout le monde le sait, j’ai toujours été loyal et respectueux envers toi. Aujourd’hui, grâce à Dieu, je fais ma route et je te souhaite de trouver la paix que j’ai maintenant avec Jésus-Christ.” a répondu Benash qui accuse également son ancien label de lui devoir encore de l’argent, Booba a réagi directement, “C’est les colons qui t’ont apporté Jésus et ont volé ta terre espèce d’imbécile.”.

Comme à son habitude Booba n’en est pas resté là et a balancé une conversation téléphonique entre eux pour en remettre une couche, la relation entre les deux hommes semble être devenue très tendue alors qu’au mois d’avril dernier, Benash s’était exprimé sur sa situation confuse avec le 92i en soulignant le manque de soutien du label pour la sortie de son troisième album solo et qu’il ne savait pas encore à l’époque si le projet sortira.

“Je paye mes séances studio et je taff dans l’ombre. Merci à ceux qui continuent de croire encore en moi malgré tout. À l’heure actuelle je suis tjrs chez 92i. Mais est-ce que mon 3ème album sortira sous 92i ? Ça je ne sais pas” avait-il regretté à l’époque, B2O avait réagi ironiquement en se moquant de cette situation.

Après avoir quitté le groupe 40000 Gang en 2015, Benash avait poursuivi une carrière en solo sous le label 92i de Booba avec la sortie de deux albums “CDG” certifié Disque D’Or paru le 31 mars 2017 puis “NHB” sorti le 11 octobre 2019, il a également collaboré avec B2O sur le tube “Validé” et le single “Ghetto”.