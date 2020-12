Jul – Loin du monde

Loin du Monde est le nouvel album de Jul qui ne chôme jamais, ultra productif le rappeur Marseillais a déjà dévoilé en 2020 un album solo avec “La Machine” puis au mois d’octobre son projet “13’Organisé”, il a décidé de terminer l’année en beauté avec cet opus très attendu par ses fans.

Ce projet est le quatorzième album studio et le vingt-et-unième projet musical de Jul dont la sortie officielle est prévue pour ce vendredi 18 décembre 2020, comme pour son précédent opus l’artiste Marseillais a décidé d’organiser un concours auprès des internautes pour trouver la cover avant de finalement choisir trois vainqueurs un pour le visuel de la couverture, un pour le visuel de la liste des titres et un dernier pour l’intérieur de la version physique du projet.

Wejdene, SCH, Poupie, Le Rat Luciano, Gazo, Houari, Naps, Alonzo, Gips, Moubarak et L’Algérino sont les invités de Jul sur ce nouvel opus qui compte 18 morceaux, le premier single extrait de l’album s’intitule “M*ther F**k Ft” et a été dévoilé la semaine dernière avec son clip qui cumule plus de 8 millions de vues sur Youtube.

Tracklist de l’album Loin du Monde de Jul :

1. La pharmacie

2. Brouncha

3. Mother Fuck (Feat. SCH)

4. La Passat

5. Un autre monde

6. Sous terre

7. Son ex

8. Guytoune (Feat. Naps)

9. Comme un voyou (Feat. Le Rat Luciano)

10. S.U.V

11. Dors on te piétine (Feat. Gazo)

12. Hold Up (Feat. Algerino & Alonzo)

13. Guadalajara

14. Loin de tout (Feat. Wejdene)

15. Je vais pas redonner

16. Les gens (Feat. Gips, Houari & Moubarak)

17. Mauvais garçon

18. Feux (Feat. Poupie)