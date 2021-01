Vegedream et Benash attaqués par Booba et ça fait très mal

Booba se moque de la conversion au christianisme de Benash

Pour débuter 2021 Booba a repris ses anciennes habitudes de l’année dernière sur le réseau social Twitter en visant cette fois ci son ancien protégé du 92i avec qui il avait collaboré sur le hit “Validé” en 2015 extrait de l’album “Nero Nemesis” puis en relançant une ancienne affaire contre Vegedream.

Booba interpelle Vegedream sur les soupçons de violence conjugale

Ce 1er janvier 2021, B2O a directement adressé un message à l’encontre de l’auteur du célèbre tube “Ramenez la coupe à la maison” en 2018 lors de la victoire de l’équipe de France de football à la coupe du monde en Russie, le rappeur français exilé à Miami a publié une copie d’écran d’une publication du compte Instagram de Vegedream avec le commentaire “Allo fréro c’est 2021 ça dit quoi les vidéos de caméra-surveillance ?” faisant référence à la polémique du mois d’avril dernier après les révélations de sa femme qui l’accuse de l’avoir frappé.

A l’époque Koop avait profité de l’occasion pour le tacler sur les réseaux alors que Vegedream avait formellement réfuté les accusations en annonçant avoir des vidéos pour prouver son innocence sauf que ce dernier n’a pour le moment pas encore présenté les preuves pour le disculper de tout soupçon mais cela n’a pas suffit à calmer les ardeurs du Booba qui a poursuivi avec des attaques contre Benash à plusieurs reprises.

Au mois de décembre dernier, Benash a fait un étonnant retour musical avec un rap religieux, le DUC de Boulogne avait réagi immédiatement en révélant une conversation téléphonique privée virulentes entre eux ce qui avait notamment causé son bannissement d’Instagram, cette fois ci Booba a posté plusieurs vidéos de son ancien compère dans lesquelles il parle de sa relation aec Dieu ainsi que de l’exemple qu’il souhaite donner aux plus jeunes de ses auditeurs, “FRÉROOOOOOOOOOO à cette heure-ci on a besoin de tout sauf de ça. Va te propager chez le barber déjà pour commencer et concentre-toi!” commente B2O dans un tweet avant de poursuivre ironiquement, “LES PROPHÉTIES DU BALCON #2 fréro à c’rythme là dans 2 mois t’as ta cathédrale lâche rien” avant de conclure en légende de la troisième vidéo, “LES PROPHÉTIES DU BALCON #3 par contre là on va être obligés de dire non”.

Alors que Booba prépare actuellement de son côté la sortie de son dixième album Ultra dont il vient d’annoncer avoir accepté l’invitation de Cyril Hanouna pour une émission spéciale Touche Pas Mon Poste afin d’assurer la promotion de son prochain opus qui sortira prochainement, aucun des deux artistes ciblés sur Twitter n’a répondu aux provocations.

