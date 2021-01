Booba va faire la promo d’Ultra à la TV devant des millions de téléspectateurs chez Hanouna

B2O chez Hanouna pour la promo d’Ultra

Pour bien débuter cette nouvelle année 2021, Élie Yaffa de son vrai nom vient d’annoncer une énorme information sur son compte Twitter ce samedi 2 janvier qui va sans doute ravir ses fidèles fans et s’offrant un gros coup de promotion pour la sortie à venir de son ultime album avec une émission Touche Pas A Mon Poste lui étant consacrée.

Un TPMP spécial Booba

“@Cyrilhanouna on veut un tpmp special avec @booba pour la sortie de son (dernier?) album bordel !!!!” a commenté un internaute sur Twitter, “Tu es un vrai pote toi Baba, ça se voit. Pouce levé❤ Après Booba, je ne valide pas tout ce qu’il fait… mais si tu veux faire une spéciale sur TPMP et qu’il est partant, allez !” a ensuite ajouté une internaute avec le pseudo SarahHiba44 avant que Cyril Hanouna ne réagisse aux tweets pour valider cette proposition “Mais c qd il veut!! @booba c chez toi!” a-t-il tweeté en ajoutant émoji coeur, ce qui n’a pas manqué de faire réagir dans la foulée le rappeur.

En effet le Duc de Boulogne a répondu “Avec plaisir @Cyrilhanouna je comptais pas aller ailleurs de toutes façons. Par contre tu nous invite pas la @SarahHiba44 “team bienveillance” avec ses 3K qui s’battent en duel merci. Cordialement” avec un émoji Drapeau pirate, taclé par Booba SarahHiba44 a pris cela avec humour à cette réaction inattendue de l’artiste, “Booba a réagi à mon tweet. Par contre moi j’ai absolument zéro promo à faire, donc si un jour je passe sur le plateau de #TPMP, ça sera au mieux pour faire un gros bisou à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs. Et autant dire que ce n’est pas pour tout de suite… “, alors que B2O va donc s’offrir un gros coup de publicite devant des millions de téléspectateurs pour la sortie d’Ultra.

A noter que pour le moment Booba laisse planer le mystère sur la date de sortie de ce nouvel opus dont une sortie surprise avait été tout d’abord pressentie pour le mois de décembre 2020 mais ce dixième album de l’ancien membre du groupe Lunatic devrait donc arriver pour ce début d’année 2021 alors que l’autoproclamé Boss du Rap Game vient également cette semaine de s’en prendre à Rohff au sujet de l’achat des streams sur les plateformes de streaming et notamment sur Spotify dont il avait également subi les accusations ou encore de dévoiler une reprise du titre “Barbie Girl“.