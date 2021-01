Quand Cyril Hanouna engage un tueur à gages contre Arthur

Arthur et Cyril Hanouna ne sont pas prêts de se réconcilier, pour finir l’année 2020, les deux célèbres animateurs avaient relancé leur embrouille suite au lancement de District Z, le présentateur de TPMP vient d’en remettre une couche face à son rival avec une nouvelle parodie diffusée ce lundi soir dans son émission qui ne devrait pas plaire à ce dernier.

A la mi-décembre le clash avait repris après quelques mois de calme suite à la diffusion de District Z, une émission animée par Arthur dans laquelle des célébrités ont une nuit pour prendre le plus d’argent possible au Professeur Z dans le but de reverser le tout à une association, jusqu’ici tout ce passe bien sauf que Cyril Hanouna habitué à débattre avec les chroniqueurs de Touche Pas A Mon Poste dans son émission sur les nouveaux jeux télévisés en France n’a pas été autorisé à diffuser des images de l’émission de son confrère qui avait réussi notamment à réunir plus de 5,3 millions personnes à son lancement

En effet Hanouna avait à l’époque avoir reçu des coups de pression de l’avocat d’Arthur afin de l’interdire de diffuser les images de District Z dans TPMP, “J’ai eu des pressions immenses d’avocats qui m’ont appelé pour dire : ‘pas d’images de District Z’. Quand un avocat me dit pas d’images de District Z et bah je vais rediffuser l’émission, il fallait pas me faire chier. On a des coups de pression ? Mais qu’Est-ce que c’est ? C’est de la téloche bordel. Il y a un avocat qui a appelé mon avocat, l’avocat d’un autre animateur qui commence par Art et qui finit par Hur, il voulait pas que je mette d’images”, avait-il commenté, de quoi l’inspirer pour une nouvelle parodie contre l’animateur de TF1 présentée ce lundi.

L’animateur de TPMP a dévoilé une parodie du célèbre film “Le Professionnel” avec Jean-Paul Belmondo en remplaçant le visage de l’acteur français par celui de Arthur en le surnommant “L’Amateur” alors que Hanouna se met en scène dans le rôle du directeur des programmes de TF1, Ara Aprikian qui s’inquiète des baisses de l’audience de District Z et demande à un tueur à gages de cibler son rival en lui demandant, “il faut que ça cesse. Il faut le stopper, je vous donne l’ordre de le stopper” puis un coup de feu retentit.