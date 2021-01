PNL annonce une triste nouvelle…

Les fans de Ademo et NOS vont encore devoir patienter un long moment avant de pouvoir revoir le duo du groupe PNL sur scène, très discret depuis plusieurs mois les deux rappeurs français viennent de donner nouvelles après un long silence mais pour encore annoncer le report de la tournée prévue dans toute la France à des dates ultérieures en raison de la pandémie du Covid-19.

Très discret depuis la mise en ligne du clip Blanka cinquième clip extrait de l’album “Deux Frères” qui totalise plus de 65 millions de vues sur Youtube, suivi pas plus de 2,1 millions de followers sur Instagram et 1,4 million d’internautes sur Facebook et Twitter, après une improbable annonce d’une connexion avec Wejdene par la jeune chanteuse, le groupe PNL vient de poster sur les réseaux ce jeudi soir les prochaines dates des concerts avec un nouveau report, le troisième, les nouvelles dates viennent d’être dévoilées avec un premier concert prévu le 1er septembre prochain au Zénith de Lille et deux dates événements à l’Accor Arena de Paris le 10 septembre et le 28 du même mois.

“On espère que vos proches et vous vous portez bien, on vous souhaite encore une fois force et courage à tous, de meilleurs jours arrivent si dieu veut. Comme vous l’imaginez la tournée ne pourra malheureusement pas avoir lieu en Février, dans l’intérêt de la sécurité de tout le monde, et des plus vieux en particulier.” ont déclaré PNL sur les réseaux avant d’expliquer, “Ce serait triste d’abandonner maintenant, c’est donc pourquoi on a décidé de reporter la tournée à Septembre (pour la dernière fois on l’espère). On est impatients de vivre cette tournée avec chacun d’entre vous, ce sera on l’espère une libération pour tous, en tout cas pour nous. Et l’occasion de vivre cette expérience exceptionnelle, et on va s’assurer que ca soit le cas si l’avenir nous le permet.”, “C’était aussi l’occasion de vous faire un coucou, ça fait un moment.. on espère que ça roule pour vous ! Force à chacun d’entre vous, dans la positivité et l’espoir, toujours ! Vos billets restent bien entendu valables pour les nouvelles dates en Septembre” ont conclu Ademo et NOS.