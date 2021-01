Eminem : Snoop Dogg dégonfle la situation, le clash terminé

Eminem et Snoop ont visiblement fait la paix

Ouvertement en clash depuis la sortie de la réédition du dernier album « Music to be Murdered By » d’Eminem, Snoop Dogg semblait déterminé à s’en prendre à son ancien compère depuis les propos de Slim Shady à son encontre dans le titre “Zeus” et il était même passé aux menaces depuis quelques semaines de quoi faire monter la tension entre les deux rappeurs.

Contre toute attente, finalement les esprits semblent visiblement s’être un peu apaisés entre les légendes du rap comme vient de l’indiquer Snoop Dogg dans un récent commentaire d’une publication sur Instagram, suite à la publication d’une ancienne photo des années 90 de Snoop aux côtés de Dr Dre et Eminem, un internaute questionne, “Je me demande ce qui a changé…”, un message qui a interpellé Snoop qui lui a directement répondu avec le commentaire, “Rien, tout va bien” en ajoutant un émoji “biceps” pour indiquer qu’il lui donne de la “force” de quoi surprendre et d’indiquer une possible réconciliation entre eux.

Fin du clash ?

Un commentaire inattendu de Snoop Dogg indiquant que les deux rappeurs auraient donc fait la paix après plusieurs semaines à s’envoyer des piques, l’embrouille avait éclaté suite aux propos de Snoop n’ayant pas mis Eminem dans son classement du Top 10 des meilleurs de tous les temps puis la déclarations du “Rap God” dans “Zeus” avait envenimer les choses entre eux, Calvin Cordozar Broadus, Jr. de son vrai nom avait récemment en mis garde de prier pour qu’il ne réponde pas.