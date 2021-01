Jul a définitivement été le rappeur de 2020, élu vendeur de l’année

“Les hommes mentent, mais pas les chiffres”

Les années se succèdent et les exploits également pour Jul, en 2020, le rappeur aura encore été très actif avec la sortie de 3 projets, son 13ème puis son 14ème album en solo avec “La Machine” et “Loin du monde” et enfin la compilation événement regroupant une cinquantaine d’artistes Marseillais, “13’Organisé” sur laquelle figure le tube de l’année “Bande Organisée” qui a passé plus de trois mois en tête du top singles.

Alors que Alban Ivanov s’était moqué gentiment la semaine dernière de l’hyper productivité de Jul en l’imitant dans une vidéo qui avait bien amusé le rappeur Marseillais et que Jean-Claude Van Damme nous a réalisé une danse géniale sur son single “JCVD” dans une vidéo déjà culte, l’auteur du hit “Tchikita” vient de franchir un nouveau cap en 2020 avec un nouveau record avec plus de 770 000 albums vendus sur les 12 mois de l’année confirmant son statut de plus gros vendeur de l’histoire du rap français.

770 000 albums vendus

En France, Jul a été le vendeur numéro 1 en 2020, il a même réussi à placer 5 albums solo dans le TOP 200 albums SNEP de l’année, c’est l’artiste français le plus représenté dans le classement. Dans les détails, l’album “La Machine” s’est écoulé à 169 000 exemplaires, le projet 13’Organisé a réalisé 117 000 ventes, l’album “C’est pas des LOL” sorti en 2019 s’est vendu à 109 000 exemplaires, “Rien 100 Rien” également paru en 2019 s’est écoulé à 66 000 copies, “Loin du monde” paru au mois de décembre dernier a réalisé 55 000 ventes. L’album “La Zone en personne” sorti en 2018 a fait 37 000 ventes en 2020, “Emotions” s’est écoulé à 21 000 ventes et “Inspi d’ailleurs” a réalisé 19 000 ventes, le compte Twitter “Ventes Jul” a d’ailleurs regroupé toutes les ventes des albums de l’année du rappeur Marseillais qui ne devrait pas s’arrêter là et bientôt revenir avec un nouveau projet. Jul a également été le deuxième artiste ayant passé le plus de jours à la première place du Top Singles notamment grâce à “Bande Organisée” devancé par SCH qui n’a sorti aucun morceau en solo.