Jul : Alban Ivanov se moque de son hyperproduction, il réagit

A la fin du mois de décembre, Jul a sorti son troisième projet de l’année 2020 avec son album “Loin du monde”, comme pour ses précédents projets, le succès a été au rendez vous avec notamment le meilleur démarrage dans le monde entier en terme de streams sur Spotify lors de sa sortie mais l’hyper productivité du rappeur Marseillais a inspiré Alban Ivanov pour se moquer de lui gentiment.

Suivi par plus de 400 000 personnes sur son compte Instagram, Alban Ivanov a posté une story avec une séquence dans laquelle l’humoriste imite Jul tout en le narguant du fait qu’il sort chaque année des nombreux morceaux et projets, effectivement depuis l’année 2014, le Marseillais a dévoilé plus d’une quinzaine de projets dans les bacs devenant l’artiste le plus productif en France cumulant au passage des nombreuses récompenses (Disque d’or, de platine et diamant).

“Salut la famille, c’est JuL ! J’espère que vous appréciez mon nouvel album Loin du monde. Voilà, j’ai dû le finir en 4 minutes 30” a réagi Alban Ivanov dans cette séquence sur le réseau social en ajoutant la légende “Parce que t’es le sang”, pas de quoi vexer l’interprète du tube Tchikita dont la réaction n’a pas tardé, le rappeur a partagé la vidéo dans sa story pour valider la prestation de l’humoriste.

L’album « Loin du monde » de Jul s’est classe en tête du Top Albums pour la deuxième semaine consécutive cette semaine et 65 353 équivalent ventes en France après avoir été certifié Disque D’Or en 12 jours, alors son dernier clip en collaboration avec SCH vient de dépasser les 20 millions de vues sur Youtube en seulement 4 semaines et que Agathe Auproux lui a récemment affiché son soutien en déclarant que son single “Bande Organisé” avec le collectif “Bande Organisé” est le “Meilleur son Rap 2020”.