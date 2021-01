Ninho s’est-il marié en secret ? La fausse rumeur a enflammé les réseaux

Après une ascension phénoménale ces dernières années, Ninho avait révélé au mois d’octobre dernier son intention de prendre une petite pause musicale avant de revenir en 2022 avec une possible sortie du volume 4 de sa mixape “M.I.L.S”, le volume 3 du projet paru au mois de mars dernier vient tout juste de dépasser les 300 000 ventes et donc d’être certifiée triple disque de platine.

Ninho avait d’ailleurs poursuivi l’exploitation de cette mixtape en fin d’année avec une réédition en y ajoutant 6 nouveaux morceaux et son tube “Lettre à femme” a récemment inspiré le rappeur footballeur Dinor pour une reprise, mais le jeune rappeur de 24 ans a affolé le réseau social Twitter il y a quelques jours, se retrouvant dans le Top des Tendances après une fausse rumeur le concernant.

En effet après la publication d’une photo privée de N.I aux côtés d’une jeune femme qui affiche sa bague de mariage, les internautes ont relayé le cliché en masse tout en annonçant que le rappeur français vient tout juste de ce marier secrètement, les Twittos ont présenté cette dernière comme sa femme, une information rapidement relayée sur les réseaux, « Relation discrète, relation parfaite, vivons cachés et on aura moins de problèmes » rappe d’ailleurs Ninho dans son morceau “Dis-moi que tu m’aimes” extrait de la mixtape “M.I.L.S” paru en 2016.

“Ninho il s’est marié dans le plus grands des silences et c’était la meilleure chose à faire”, “Donc Ninho s’est marié dans le plus grand des silences, il a jamais divulgué l’identité de sa dame et vous vous êtes là à faire des flipagrams de votre couple sur lettre à une femme”, “ninho il s’est marié dans le plus grand des silences mais y’a quand même des tarés qui divulguent des images de sa femme et son mariage c’est trop grave”, “Tu quitte 5 minutes Twitter pour prendre une douche, tu reviens Ninho est marié..” peut-on lire dans les tweets des internautes qui cumule des milliers de “J’aime” sauf que la véracité de cette information n’est pas fondée, il s’agirait là en faite de la sœur du rappeur sur la photo et non de sa femme mais cela n’aura par manqué à cette rumeur de faire un énorme buzz alors que Ninho n’a pas réagi qui préfère rester discret sur sa vie privéee.

Ninho il s’est marié dans le plus grands des silences et c’était la meilleure chose à faire — mini fat✨ (@Srnaaa6) January 10, 2021

Donc Ninho s’est marié dans le plus grand des silences, il a jamais divulgué l’identité de sa dame et vous vous êtes là à faire des flipagrams de votre couple sur lettre à une femme — Bramsow❄️ (@Bramsow_) January 10, 2021