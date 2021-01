Mister V validé par Ice-T ? Sa réaction est géniale !

Ice-T payé pour adresser un message à Mister V

Vendredi dernier, Mister V a dévoilé la réédition de son dernier ablum “MVP” avec six nouveaux morceaux et trois invités Gazo, Laylow, et Naza, après la sortie de cette nouvelle édition de son projet, l’humoriste français récemment pris à partie par Booba sur sa légitimité en tant que rappeur le traitant d’imposteur vient de poster relayer une vidéo de la légende du rap américain, Ice-T en train de lui faire une dédicace.

Celui qui est à la fois Youtubeur et rappeur a posté ce mardi une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle, Ice-T félicite et souhaite bonne chance à Mister V avant de demander à l’artiste français de lui offrir une Fiat Panda lorsqu’il sera riche, “T’es un rappeur français, tu viens de sortir une nouvelle version de ton album MVP et je voulais te souhaiter bonne chance” commente le rappeur Américain avant de questionner avec humour, “Quand t’auras fait beaucoup d’argent, pourrais tu me donner ta Fiat Panda ?”.

La séquence a rapidement fait le buzz sur le réseau social avec plus de 48 000 “J’aime” en moins d’une journée et plus de 7 000 “Re-tweets”. “Je .. qu … hein ????” a ajouté Mister V en légende du tweet mais il ne s’est pas laissé duper d’expliquer, quelques instants après sa publications, le Youtubeur a expliqué que Ice-T offre ses services payants pour réaliser une vidéo dédicace de ce type.

“Bon apparement il vend des dédicaces 370€ sur un site pour fans. Donc merci à celui qui a racké cette somme pour que Ice T cite ma Panda” a-t-il expliqué mort de rire en réaction à la déclaration de l’acteur américain après avoir découvrir que ce dernier a été payé pour cette vidéo. En effet Ice-T propose sur la plateforme Cameo d’être rémunéré pour des dédicaces envers des personnes anonymes comme dans la vidéo pour Mister V dont un fan a eu l’idée originale de payer pour cette séquence improbable.