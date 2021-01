Mister V réagit aux critiques de B2O sur les imposteurs dans le rap comme Squeezie

Ce mardi soir, Mister V et Squeezie se sont retrouvés dans le top des tendances sur Twitter après les critiques de Booba contre les imposteurs dans le rap français citant les noms des deux artistes, le premier cité s’est fait connaître comme vidéaste et humoriste avant de se lancer avec réussite dans le rap et le second nommé s’est également lancé dans la musique l’été dernier après avoir connu le succès en tant que YouTubeur.

Après avoir officialisé l’arrivée prochaine de sa nouvelle application avec le réseau social Yo2, conséquence de ses mésaventures avec Instagram, dans la foulée de ce Tweet B2O a attaqué directement Mister V et Squeezie sur le réseau social en relayant le message de l’influenceur Marcus Dia, “Les rappeurs Français s’attardent à clasher un rappeur américain qui ne les connait pas alors qu’ils se prostituent chez Skyrock, une radio qui ne les respecte pas (cf interview Fred musa chez brut ) que des youtubeurs gagnent des cérémonies avec un album rap alors que ces mêmes rappeurs n’ont jamais été nominé dans ce genre de cérémonie !!!” commente ce dernier tout en postant une photo du Youtubeur avec son trophée remporté aux NRJ Music Awards dans les mains.

“Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou lahuiss ( j’le connais même pas ) oui V j’ai dis ton blaze tu en fais malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est là. Ça va pas tarder. Au pire signalez moi bande de quiches!” a ajouté Élie Yaffa dans son tweet en postant la capture d’écran de la publication et surnomment Squeezie, “Lahuiss” ce qui a rapidement enflammé la toile suscitant des nombreuses réactions dont celle de l’un des artistes directement visé, Mister V qui a partagé le tweet de Booba sur son compte avec une image de lui extraite du jeu vidéo NBA 2K20 avec un visage perplexe en réaction à cette déclaration.

B2O a enchainé avec le message d’un internaute qui commente son tweet, “C’est comme si ca nominait payet au ballon d’or et pas messi, logique sa réaction mais vu que c’est Booba” en ajoutant son avis, “Mais vu que c’est Booba…”, Squeezie n’a pas encore réagi à ce Tweet, ce dernier s’était d’ailleurs amusé du fait d’être présent à la dernière édition des NRJ Music Awards alors qu’il ne se considère pas comme un véritable chanteur.

Une réaction que Mister V avait prédit lors d’une interview avec Mouloud Achour dans l’émission Clique, au mois de février dernier à l’occasion de la sortie de son deuxième album “MVP” en déclarant qu’il aurait aimé inviter Booba sur cet opus mais qu’il n’a pas osé lui demander craignant sa réaction, “Imagine il me screen, il me met en story et tout la honte” avait-il confié avant de conclure avec humour “Tu sais il met un ‘Et puis quoi encore ?'”.