Damso vient de confirmer l’arrivée d’un nouvel album pour 2021 [Vidéo]

Son nouvel album est quasiment prêt

Après le succès de son dernier album QALF certifié Disque de Platine, Damso était de passage sur TMC dans l’émission “Quotidien” pour poursuivre la promo de ce projet et parler de son avenir alors qu’il avait récemment annoncé la fin de sa carrière de rappeur pour l’année prochaine.

Lors de ce passage télévisé Damso a surpris ses fans en annonçant officiellement qu’il vient de finir le mixage ce mois ci de son prochain album sur lequel le rappeur Belge travaille depuis une année, « L’album est déjà fait, on a terminé le mix » a-t-il déclaré en direct. Cet opus devrait donc sortir dans les prochains mois et confirmant sa sortie avant 2022 mais Dems a apprécié que pour le moment il ne peut pas encore annoncé une date tout en précisant prendre son temps car cet album est précieux pour lui de quoi susciter l’engouement de ses fans, “Je prend mon temps, parce que celui là (l’album) est précieux pour moi” a-t-il confié.

Récemment élu comme étant le rappeur francophone le plus écouté au monde, Damso devrait donc terminer sa carrière en apothéose avec la sortie de cet album qui est quasiment terminé comme il vient de le confirmer dans l’émission de Yann Barthe ce vendredi soir et qui va être comme l’un des projets les plus attendus de 2021.