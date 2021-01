JoeyStarr détruit les influenceuses vivant à Dubai

JoeyStarr traite les influenceuses de “Plouques”

Très actif sur son compte Instagram suivi par près de 500 000 internautes, JoeyStarr a rendu hommage à Jean-Pierre Bacri cette semaine après l’annonce de son décès à l’âgé de 69 ans, le rappeur du groupe NTM s’est également indigné d’une vidéo sur les réseaux de l’influenceuse Maddy Burciaga en train de faire un placement de produit pour des faux livres.

La jeune femme suivie par plus de 2,4 millions d’abonnés sur Instagram a été moquée par les internautes après sa publicité pour des “fakes book” dans laquelle elle présente des “livres qui reprennent les plus grandes marques, dont Chanel”, des faux livres destinés à faire la décoration d’intérieur chez vous. JoeyStarr a réagi à cette séquence en relayant une montage vidéo de l’humoriste français Pierre-Emmanuel Jennar qui se questionne sur l’intérêt de faire une telle publicité et faire la promotion d’un tel produit, “Attends je ne comprends, pas tu fais la promo pour des faux livres ?” commente-t-il avant d’ajouter ““oui mais, à quoi ça sert ?”.

Des faux livres pour la décoration…

“Ah non, ça prouve juste que tu ne sais pas lire (…) donc si tu mets tes livres dans ton dressing, j’en conclus que tu mets tes chaussures dans le frigo” balance Pierre-Emmanuel Jennar dans la suite de sa vidéo avant de conclure la séquence, “Je savais que le soleil de Dubaï tapait fort, mais bon 40 euros pour deux boîtes vides, à ce prix-là autant investir dans des vrais livres et soutenir la culture” ainsi qu’avec la légende “Culture du vide Quand tu parles d’un livre avec Maddy Burciaga”, visionnée plus de 1,4 millions de fois par les internautes, la publicité de Maddy Burciaga a ensuite également suscité l’incompréhension de JoeyStarr.

Didier Morville de son vrai nom a décidé de partager sur son profil Instagram la vidéo de l’humoriste en adressant un gros tacle à Maddy Burciaga et aux nombreux influenceurs français qui ont décidé d’aller vivre à Dubai pour profiter des avantages fiscaux et du soleil en les traitant de “plouques”, “…Il n’y a pas que les saumons qui vont à contre-courant”, “DUBAI LA NOUVELLE DESTINATION DES PLOUQUES“ a-t-il déclaré.