Freeze Corleone balance un inédit bouillant avec Maskey [Vidéo]

Freeze Corleone a réservé une bonne surprise aux auditeurs hier soir dans la dernière vidéo de Maskey, suivi par plus de 1,51 million d’abonnés le Youtubeur a mis en ligne sur chaine sa dernière vidéo ce lundi intitulée “Comment Faire du Freeze Corleone ? La recette #10”.

Il y a un peu plus de cinq mois après la sortie de son album “La Menace Fantome“, Freeze Corleone vient de réussir l’exploit de dépasser les 100 millions de streams sur la plateforme de streaming Spotify après avoir également enchainé les collaborations ces derniers mois avec Kaaris, Kozi, Gazo, Guy2Bezbar, Nahir ou encore Django ainsi qu’un featuring avec SCH à venir, le rappeur français a fait l’honneur d’être l’invité de la nouvelle vidéo de Maskey.

A cette occasion, fidèle à son habitude, Freeze Corleone a lâché un freestyle bouillant et inédit qui a mis le feu à Twitter la nuit dernière. Une prestation validée par les internautes, Maskey et Freeze se sont rapidement retrouvés dans le Top des tendances sur le réseau social en concurrence avec Booba et son nouveau titre “Ratpi World“.