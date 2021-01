Rohff tacle “Ratpi World” de Booba en se moquant du KO de McGregor

Après avoir dévoilé un extrait d’un titre inédit sur son compte Instagram il y a deux jours, Rohff n’a pas manqué de réagir au nouveau morceau de Booba, “Ratpi World” en s’inspirant de la défaite dans l’octogone de Conor McGregor le weekend dernier face Dustin Poirier.

Avant de sortir son nouvel album, Booba continue de faire monter la pression et vient de dévoiler ce lundi un inédit intitulé “Ratpi World” qui n’est pas extrait de son prochain opus mais le single fait déjà un carton sur les plateformes de streaming et vient de prendre la première place du Top Singles sur Apple Music mais visiblement Rohff n’a pas vraiment apprécié ce remix de Barbie Girl de son rival et a décidé de le faire savoir.

“C’est quand même fou de savoir que je suis devant tous ceux là.. des Vianno Indochine ( grand respect Indochine ) des Julien Doré etc et qu’aucune grosse radio ne va me jouer en playlist Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Heureusement que la Piraterie existe MERCI” a commenté Booba sur Twitter en affichant une capture d’écran du Top Singles du jour sur Apple Music avec “Ratpi World” en tête du classement devant devant le duo Angèle et Dua Lipa avec “Fever” tout remerciant ses fans. Malgré ce succès Rohff s’est empressé de réagir dans une story Instagram à ce nouveau single en postant un montage photo de la cover du morceau de B2O avec la photo de Conor McGregor couché au sol mis KO par son adversaire Dustin Poirier à la deuxième reprise de leur combat le weekend dernier, une image qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux avec des nombreuses parodies pour se moquer de l’Irlandais, ce dernier a manqué son retour dans l’octogone avec cette défaite et devrait même être contraint au repos pendant 180 jours suite à sa blessure au tibia.