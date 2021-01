PNL : Ademo risque une peine de prison

Suite à son arrestation musclée du mois de septembre dernier, Ademo est jugé aujourd’hui au tribunal correctionnel pour « outrage à agent », « usage de stupéfiant » et « rébellion » après à une plainte déposée par l’un des agents de police, le rappeur du groupe PNL encourt une peine d’un an de prison et 15.000 euros d’amende selon les informations de BFM TV er Le Parisien.

Les avocats d’Ademo, William Bourdon et Vincent Brengarth n’ont pas fait de déclaration à la presse avant le jugement d’Ademo ce mercredi, au début du mois de septembre 2020, les vidéos de l’arrestation mouvementée avaient fait le buzz sur les réseaux sociaux à l’époque. Lors de cet incident, Tarik Andrieu, de son vrai nom était devant un café dans un quartier de Paris à Alésia accompagné de son fils et de sa compagne avant d’être interpellé par des policiers alors qu’il aurait été en train de préparer une cigarette artisanale ressemblant à un “joint”, il aurait eu un ton agressif refusant de montrer ses papiers d’identité.

Cet incident avait éclaté suite à une embrouille entre les policiers et Ademo, le rappeur français avait ensuite été plaqué au sol lors de cette arrestation comme l’atteste les vidéos postées sur les réseaux, lors de son interpellation musclée l’artiste avait été maintenu au sol par 4 policiers et avec une prise d’étranglement pendant que des témoins de la scène demandaient aux forces de l’ordre de relâcher l’emprise pour éviter de l’asphyxier.

“Vous ne savez pas qui je suis, vous avez de la chance d’être quatre, venez on va à l’abri, je fais des sports de combat et je vous prends un par un, comme des hommes”, aurait déclaré Ademo aux policiers lors de cette interpellation selon les témoins de la scène.