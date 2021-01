Ademo : après son arrestation choc, la rappeur du groupe PNL jugé ce mercredi

La sentence va tomber pour Ademo

Au mois de septembre dernier, Ademo avait fait parler de lui dans les médias suite à son arrestation controversée dans les rues de Paris, le rappeur du groupe PNL avait été interpellé “virulemment” dans le quartier d’Alésia à Paris par plusieurs policiers, les images filmées par les témoins de la scène avaient fait le tour de la toile.

Lors de cet incident survenu le 5 septembre 2020, Ademo a été arrêté d’une manière “spectaculaire” par des policiers, plaqué au sol par les représentants des force de l’ordre avant d’être maitrisé avec une prise d’étranglement au niveau du cou pour le maintenir par terre puis d’être menotté, le frère de N.O.S aurait ensuite insulté la police avant d’être emmené dans une voiture pour être placé en garde à vue.

Libéré dès le lendemain de son arrestation, Ademo aurait refusé selon la police de se soumettre à un simple contrôle d’identité alors qu’il roulait une cigarette artisanale avec une forte odeur de cannabis et se serait montré agressif envers les forces de l’ordre. Il aurait provoqué l’un des policiers dans un combat, “un par un comme des hommes”, “Vous avez de la chance d’être 4, venez on a va à l’abri, je fais des sports de combats et je vous prends un par un comme des hommes” aura-t-il commenté lors cette interpellation selon des propos recueillis auprès des témoins de la scène par 20 Minutes à l’époque des faits.

Dans cette affaire Ademo est poursuivi par le Parquet de Paris pour usage de stupéfiants, d’outrage ainsi que rébellion, le membre du groupe PNL va être jugé ce mercredi 27 janvier au tribunal correctionnel de Paris, en attendant son jugement le rappeur n’a fait aucun commentaire sur cette incident depuis le mois septembre dernier alors qu’il vient récemment de réaliser un exploit avec le morceau “Au DD” cumulant plus de 200 millions de streams sur Spotify un record pour un titre de rap français.