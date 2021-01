Ademo absent au tribunal, dans une ambiance tendue, son procès reporté

Dans une ambiance tendue, le jugement d’Ademo reporté

Le 5 septembre dernier après une arrestation virulente, Ademo avait été placé en garde à vue avant d’être libéré le lendemain, une affaire pour laquelle le rappeur français était convoqué ce mercredi devant le juge au tribunal correctionnel accusé d’outrage, de rébellion et d’usage de stupéfiants après une plainte déposée par l’un des agents de police qui l’avait interpellé, le frère de NOS ne s’est pas présenté et son jugement a été reporté à une date ultérieure.

Dans cette affaire Ademo risque jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende, absent au tribunal ce mercredi, Tarik Andrieu de son vrai nom était représenté par ses deux avocats, William Bourdon et Vincent Brengarth. Une journaliste de France Inter présente dans la salle a relayé le déroulement du jugement sur Twitter, les deux avocats du rappeur français ont demandé que le procès se déroule à huit clos pour préserver la vie privée de l’artiste et éviter des débordements. Une demande refusée par la juge alors que les avocats du rappeur ont dénoncé le fait que les policiers impliqués dans cette affaire eux ont pu bénéficier d’un droit à l’anonymat au contraire du Ademo avant qu’un débat ne soit lancé sur l’anonymisation des fonctionnaires.

La journaliste Camélia Kheiredine a également retranscris le déroulement sur Twitter et a expliqué que l’ambiance dans la salle était tendue, “ils ont arrêté brutalement l’audience en la reportant à une date ultérieure.” a-t-elle confié. La juge a finalement demandé “un supplément d’information pour décider des suites à donner à la demande de la défense” et a décidé de renvoyer le jugement de cette affaire au 14 avril 2021, Ademo de son côté n’a fait aucun commentaire sur ce dossier alors qu’il va débuter à la rentrée prochaine sa tournée avec PNL déjà reportée à deux reprises en raison de la pandémie du Covid-19.

La présidente demande un supplément d’information pour décider des suites à donner à la demande de la défense. L’affaire est renvoyée au 14 avril 2021 à 9h.

Fin de l’audience (et du LT). — Ariane Griessel (@arianegriessel) January 27, 2021

Le procureur rappelle qu’une audience doit être publique, “c’est le principe”. “Que ‘on soit célèbre ou inconnu, la justice est absolument la même. Les faits que l’on reproche à M. Andrieu sont d’un classicisme flagrant.” #Ademo — Ariane Griessel (@arianegriessel) January 27, 2021