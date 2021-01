Gims : “2012 est la plus belle époque du rap français”

Pas de clash dans la Sexion pour Gims

Le 22 janvier dernier, Black M et Gims ont fait plaisir aux fans de la Sexion D’Assaut en dévoilant une nouvelle collaboration entre eux sur le single inédit “César” produit par Dany Synthé extrait du prochain EP intitulé “Alpha Part 1” d’Alpha Diallo à paraître pour le mois de mars 2021, les deux rappeurs Parisiens ont également présenté le clip réalisé par Aldo Hacheme de ce titre qui cumule plus de 3 millions de vues sur Youtube.

A l’occasion de la sortie de ce clip, le média Konbini présent sur le tournage a dévoilé les coulisses de la mise en image du morceau “César” avec une interview de Gims et Black M qui pour la première fois depuis dix ans ont donc de nouveau collaborer ensemble avant de remonter sur scène avec la Sexion D’Assaut cette année pour la tournée du groupe, ils se sont exprimés sur leur carrière en solo ainsi que sur l’album le “Retour des Rois” attendu depuis plusieurs années par les fans et sur les rumeurs d’un clash.

Gims débute l’interview en expliquant que la dernière collaboration avec Black M date de 2012 avant de déclarer au sujet de cette année là, “C’est dommage pour vous, les petits car vous avez raté la plus belle époque de l’histoire du rap français“, Meugui fait référence à la sortie du troisième album de la Sexion, “L’Apogée” paru le 5 mars 2012 avant d’être réédité en fin d’année , un projet certifié Disque de Diamant avec actuellement plus de 700 000 ventes.

Lors de cette interview, Meugui s’est ensuite confié sur les rumeurs d’un clash entre les membres de la Sexion D’Assaut qui a toujours été une grande famille selon lui, “Il y a des hauts et des bas dans une famille, tu peux te prendre la tête pour une connerie, pour du sel, une cannette ou n’importe quoi, et c’est exactement ça. Ce n’est pas ce que les gens pensent, il n’y a pas eu de séparation ou de clash.” a-t-il déclaré avant d’ajouter, “On est encore là et j’en suis très étonné, car c’est rare qu’un groupe soit encore là, à parler de projets”, avec Black M, ils sont ensuite revenus sur les débuts du groupe et sur les détails de la conception du titre “César” qui est une reprise de “Savez vous planter les choux”.