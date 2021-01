Rohff : Mister You lui témoigne tout son respect, Housni répond

“C’est plus Rohff, c’est Prof !”

Le 5 février prochain, Mister You va dévoiler son nouvel album “HLM (Hasta La Muerte) 2“, un projet de 17 morceaux avec des nombreux invités, Jul sur “Ça se fait pas“, Bimbim sur “Faut pas les cala“, 3robi sur “Casanostra“, S.Pri Noir sur “La fragrance“, Sadek sur “L’impasse“, Morad sur “Rumoreo“, DA Uzi sur “En apnée“, Naestro sur “Loin de toi“, Hayce Lemsi sur “Dounia“, avec L’Allemand sur “Couplets gagnants” et enfin avec Rohff sur le single “Solide“.

A l’occasion de la sortie de cet opus, Mister You est de passage toute cette semaine l’émission Planète Rap animée par Fred Musa pour en assurer la promotion en invitant chaque soir à ses côtés les rappeurs présents sur l’album dans les locaux de la radio Skyrock et en enchainant les freestyles tous les soirs, dans l’émission de ce mercredi, Younes Latifi de son vrai nom a eu en direct un appel surprise de Rohff.

Les deux rappeurs français ont exprimé leur respect mutuel lors de cet échange, Rohff a tout d’abord révélé les détails de leur première rencontre, “On s’est rencontré la première fois dans les années 2009/2010, mais on n’a pas eu le temps de bien discuter, c’est surtout son grand frère que j’ai connu, je l’ai connu dans des endroits douteux” a-t-il commenté avant d’ajouter s’être revu par la suite, “Avec You, on s’est revu et on a bien parlé, un garçon humble simple. Entre gens simples, le courant est passé direct“.

“Merci encore je te mens pas, tu m’as fait voyager” a ensuite répondu Mister You avant de se confier sur l’enregistrement de leur featuring, “Il m’a sorti une instru du turfu, il m’a dit on va faire ci, on va faire ça, je me suis laissé guider. J’en ai fait des feats mais c’est Rohff, c’est mon professeur moi, c’est plus Rohff c’est Prof !” a-t-il ajouté avant que Housni ne lui témoigne à son tour en réponse un message de respect en expliquant qu’il est une personne simple et qu’il a apprécié leur collaboration.

De quoi faire monter la pression avant de découvrir leur featruing sur le titre “Solide“, le 5 février alors que le rappeur du 94 a récemment questionné ses fans sur Instagram pour donner une note à son dernier album “Surnaturel” en attendant de découvrir cette collaboration avec You.