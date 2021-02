50 cent prêt à se battre contre Floyd Mayweather

50 cent face à Floyd Mayweather sur le ring ?

En 2019, les deux rappeurs français Booba et Kaaris étaient prêts à monter sur le ring pour se battre dans l’octogone lors d’un combat MMA pour mettre fin au clash entre eux avant que Riska n’annule finalement cet événement au regret de son rival B2O, au Etats Unis, le célèbre rappeur américain, 50 Cent semble également partant pour se battre sur le ring face à un adversaire de taille, Floyd Mayweather.

En effet 50 Cent n’a peur de rien et encore moins de monter sur le ring pour se battre face à un champion du monde de boxe dans cinq catégories de poids différentes et invaincu en plus de vingt ans de carrière professionnelle, son ancien ami Floyd Mayweather, une révélation que Fifty à faite lors d’une récente interview dans l’émission The Morning Culture diffusée sur V-103 qui risque de faire beaucoup parler.

“Je ne pense pas pouvoir perdre de poids. Je voudrais battre Floyd si je peux descendre et m’approcher du poids.” a tout d’abord déclaré 50 Cent qui pèse plus de 90kg contre 68kg pour Floyd au sujet du souci de la différence de carrure entre eux qui pose problème selon lui avant de poursuivre “Ou il pourrait dire qu’il ne m’oblige pas à descendre jusqu’à 68 kilos”, alors que Fifty avait pourtant réussi à perdre 25 kg en 2010 pour son rôle dans le film “Things Fall Apart” avec un régime de 9 semaines à base de liquides passant de 97 kilos à 72 kilos à l’époque mais cette métamorphose avait choqué le public à tel point le rappeur apparaissait amaigri.

“J’ai déjà essayé de perdre du poids. Je ressemble à un sans-abri” a d’ailleurs confié 50 Cent en rigolant dans la suite de cet entretien sur ce régime effectué il y a 11 ans alors qu’il a également pratiqué la boxe étant plus jeune, le rappeur américain a ensuite précisé pouvoir combattre d’après lui face à un adversaire de 81kg, “J’adorerais combattre Mayweather, mais floyd est trop petit“ a-t-il conclu.